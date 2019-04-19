Azerbaycan Nisan Şehitleri anıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen törenle 2 Nisan 2016 günü Ermeniler tarafından şehit edilenler anısına basın açıklamasında bulunuldu.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler 1-2 Nisan 2016 günü Ermeniler tarafından şehit edilenler anısına basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet Meydanında toplanan öğrenciler adına yapılan konuşmada “ Nisan şehitleri, Ermenilerin ateşkese rağmen yaptıkları saldırılan neticesinde 1-2 Nisan 2016 günü gerçekleşti. Gün boyunca Azeri köyleri Ermeni faşistler tarafından bombalandı. 2 sivil hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı. Buna karşılık Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından bu püskürtülerek Azeri köyler geri alındı. Savaş 5 Nisan gününe kadar devam etti. Bu savaşta 94 askerimiz şehit olurken 44 askerimiz de yaralandı. Bizde Onyedi Eylül Üniversitesi'nin öğrencileri olarak Nisan savaşlarında vatanımız için şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Biz kan dökmeyi seven bir millet değiliz. Ancak söz konusu vatan ise düşmanlarımızın şah damarını keseriz. Şehitler ölmez, vatan bölünmez “ dediler.

Konuşmanın ardından Cumhuriyet Meydanı'nda şehitler anısına gülsuyu ve lokum ikramında bulunuldu.