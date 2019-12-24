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Baba oğul birbirine rakip oldu

Balıkesir 1.

Amatör Küme Merkez A Grubu'nda oynanan Karesibeyi Vicdaniyespor-Karamanköyspor maçında baba ile oğlu birbirine rakip oldu.


Karesibeyi Vicdaniyespor'un 67 yaşındaki başarılı antrenörü Mehmet Sarı ile Karamanköyspor'un 36 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Rifat Sarı, pazar günü AHP 4 numaralı sahada oynanan maçta karşı karşıya geldiler. Mücadele öncesi baba ve oğlu objektiflere poz verirken, bu mücadeleden galip ayrılan Karesibeyi Vicdaniyespor'un antrenörü Mehmet Sarı oldu. Son dakika golüyle maçı kazanan Mehmet Sarı'nın ekibi, oğlunun forma giydiği Karamanköyspor'dan rövanşı almayı başardı.

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