Babacan'dan esnaf ziyareti

DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan il kongresine katılmak için geldiği Balıkesir’de esnaf ziyareti yaptı.
DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan il kongresine katılmak için geldiği Balıkesir'de esnaf ziyareti yaptı.
Geçtiğimiz günlerde covid-19 teşhisiyle tedavi gördükten sonra hastalığı atlatan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Balıkesir ziyaretinde sosyal mesafe kuralını unuttu. Yaptığı esnaf ziyaretlerinde Ali Babacan vatandaşlarla sohbet etti.
Babacan, öğleden sonra partisinin kongresine katılacak.