Babalar Günü'ne Özel Kampanya 10'da

Açıldığı günden itibaren Balıkesir'in eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 10 Burda AVM, ‘‘Babalar Günü'' nü çok özel bir kampanya ile kutluyor.

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden itibaren Balıkesir'in alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 10 Burda AVM, ‘‘Babalar Günü'' nü çok özel bir kampanya ile kutluyor. 10 Burda AVM, 8 - 16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampanya kapsamında, aynı gün içerisinde, toplamda 250 TL ve üzerinde yapılan alışverişlerde oynanacak süper baba oyunuyla Avva, Altınyıldız Classics, Kiğılı, Pierre Cardin ve Sarar mağazalarında kullanılabilecek 25 TL değerinde hediye çeki veriyor.

10 Burda AVM'nin ‘Babalar Günü'ne özel kampanyası ile ziyaretçiler, alışverişin keyfini çıkartacak, süper baba oyunu ile hediyesini kendisi seçecek. Kampanya için detaylı bilgiye 10 Burda AVM danışma noktasından ya da www.10burda.com internet sitesinden ulaşılacak.