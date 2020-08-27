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Babasının kullandığı kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde babasının kağıt toplama aracının altında kalan 2 yaşındaki Derinsu Gülşen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde babasının kağıt toplama aracının altında kalan 2 yaşındaki Derinsu Gülşen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte atık kağıt toplayan E.G. (32), Kadıköy Eroğlan Mahallesi'nde atık kağıt ve naylonları 10 SE 244 plakalı atık toplama kamyonetine yükledikten sonra çadırı çekmek için ilerlediği sırada aracın yanında bulunan 2 yaşındaki çocuğu Derinsu Gülşen'in sağ arka tekerleğin altına kaldığını fark etti. Hemen müdahale eden baba E.G., çocuğunu yakındaki Edremit Özel Hastanesi Acil Servisine hızlı bir şekilde taşıdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Derinsu Gülşen hayatını kaybetti. Konuyla ilgili olarak jandarma ekiplerinin geniş çaplı soruşturması sürüyor.

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