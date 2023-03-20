Baca yangını polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi

Balıkesir'de bir lokantanın bacasında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Eski Kuyumcular Mahallesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanın'da geldi. Cadde üzerinde bulunan bir binanın giriş katındaki lokantanın baca kısmında alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar itfaiye ve polisi arayıp ihbar ettiler. Dumanlar mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi meydanın'da bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Çok sayıda itfaiye ve polis olay yerine sevk edilirken vatandaşların olay yerinde meraklı gözlerle olayı takip ettiği görüldü.