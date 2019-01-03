Baca yangınında dumandan etkilenen ev sahibini itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibini itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi Bahçelievler mevkiinde bulunan bir evin bacasında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki Küçükköy İtfaiye Müfrezesi ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Sait Çatal isimli vatandaş itfaiye ekiplerinin yardımıyla evden çıkarıldı. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, şahsı Ayvalık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Dumandan etkilenen sahsın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye ve polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.