Bacadan çıkan yangın büyük hasar verdi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabaha karşı çıkan yangın civar evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası evde büyük hasar meydana geldi.

Sındırgı'ya bağlı Küçükdağder kırsal mahallesinde sabah saatlerinde çıkan yangın büyük bir zarara yol açmadan söndürüldü. Muhammet Duman'a ait evde ortak kullanım bacasından çıkan yangına itfaiye ekipleri anında müdahale ederek alevlerin çevre evlere sirayet etmesini engelledi. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, evdeki bazı oda ve eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Yangın sonrası Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı İtfaiye Amiri Mehmet Kocakaya baca temizliğinin önemi vurgulayarak, "Kış ayları geldi. Bacaların tıkalı olması, kurum dolu olması yangınlara ve soba zehirlenmelerine sebebiyet vermektedir. Özellikle baca temizliğine ve elektrikli ısıtıcı kullanılıyorsa elektrik tesisatlarının kontrol edilmesine özen gösterelim. Can kaybı olmasın. Sağlığınız bizim için önemli" şeklinde konuştu.

Sındırgı Belediyesi Başkan Yardımcısı Halil Aldemir, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri de evde incelemede bulunarak yangında evde bulunan ve yanan eşyalar için vatandaşların ihtiyaçları için kayıt oluşturdu.