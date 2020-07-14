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BAÇEM zeytin sineğine karşı kaolin kili kullanıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çiftçi Eğitim ve Üretim Şube Müdürlüğü (BAÇEM), zeytin ağaçlarını; zeytin sineğinden korumak ve verimlerini artırmak amacıyla kimyasal ilaç kullanmak yerine kaolin kili kullanıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çiftçi Eğitim ve Üretim Şube Müdürlüğü (BAÇEM), zeytin ağaçlarını; zeytin sineğinden korumak ve verimlerini artırmak amacıyla kimyasal ilaç kullanmak yerine kaolin kili kullanıyor.


Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çiftçi Eğitim ve Üretim Şube Müdürlüğü (BAÇEM); kırsal alanda ekonomik hareketliliğin sağlanabilmesi için; mevcut ve alternatif tarım ürünlerinin tespiti, yaygınlaştırılması ve değerlendirilmesi aşamasında çiftçilerin bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılmasına yönelik tarımsal eğitim ve yayım çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşık 200 dekarlık arazide zeytin üretimi yapan BAÇEM; AR-GE çalışmaları ve zeytin sineği ile mücadele kapsamında kaolin kili uygulaması yapıyor.


Zeytin sineği zararını kimyasal ilaç kullanmadan minimum seviyeye indirmek ve daha kaliteli zeytin ve zeytinyağı elde etmek amacıyla zeytin ağaçlarına tuzaklar asılarak popülasyon kontrolü ve zeytin meyvesi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri gözlenmeye devam ediyor.

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