BAÇEM'de Uygulamalı Bahçıvanlık Kursu tamamlandı

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) ilk düzenlenen 1.Uygulamalı Bahçıvanlık Kursu tamamlandı. 5 günlük eğitimi tamamlayan 50 kursiyere başarı belgeleri verildi.

İlçeye bağlı Börezli Mahallesinde bulunan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde düzenlenen 1.Uygulamalı Bahçıvanlık Kursu tamamlandı. İlk kez düzenlenmesine rağmen yoğun talep gören Bahçıvanlık Kursuna yurdun 8 farklı ilinden 31'i kadın 19'u erkek toplamda 50 kursiyer katıldı. BAÇEM teknik personeli Ziraat Yüksek Mühendisi Uğur Binbir ve BAÇEM Şube Müdürü Nazım Tanrıkulu'nun eğitmen olarak görev yaptığı Bahçıvanlık Kursunun son gününde Peyzaj Mimarı ve Permakültür Tasarımcısı Aybike Zengin zoom üzerinden verdiği seminerle kursa katkıda bulundu. Prof. Dr. Abdullah Soykan'ın ‘'İda Madra Jeoparkı'' konulu panelinin ardından kursiyerlere katılım belgeleri törenle verildi. Kursiyerlere teşekkür eden BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, “Bu güne kadar düzenlediğimiz kurslar hep ilgi gördü. İlk kez düzenlenen bahçıvanlık kursuna da 50 kişi katıldı. Kursiyerlerimize teşekkür ediyorum “dedi.