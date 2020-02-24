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Badem ağaçları çiçek açtı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, son günlerdeki ılık ve güneşli havalar badem ağaçlarını çiçek açtırdı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, son günlerdeki ılık ve güneşli havalar badem ağaçlarını çiçek açtırdı. Ören'de gezen vatandaşlar, yazlıkların arasındaki çiçek açan badem ağaçlarını görünce sevindi.


Burhaniye'de, son günlerde yaşanan ılık havalar badem ağaçlarının erken çiçek açmasına sebebiyet verdi. Rengarenk çiçek açan badem ağaçlarının önünde fotoğraf çektiren vatandaşlar sevindi. Cemrelerin düşmeye başladığını anlatan Ramazan Sevik, “Bademlerin çiçek açması bahar habercisidir. Ören'de gezi yaparken çiçek açan bademleri görünce sevindik. Bol bol fotoğraf ektirdik. İnşallah havalar iyi gider de bademler aldanmaz” dedi.


Bu yıl Burhaniye'ye kar düşmediğini anlatan Kemal İşi de, “Bu sene çok kış görmedik. Pek çok insan kartopu oynamak için Kazdağı'na gitti. Şimdi de bademler çiçek açtı. Bahar geldi sayılır” diye konuştu.

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