Badmintonculardan Evde Kal Çağrısına Destek

Balıkesir Karesi Gençlik Spor il müdürlüğü sporcu ve sporcu velileri hazırladıkları video ile dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında "Evde kal" çağrısına destek verdi.

Balıkesir Karesi Gençlik Spor Badminton branşı tarafından hazırlanan videoda sporcu ve veliler bazıları raketleriyle bazılarında ellerindeki malzemelerle destek sağlayarak vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulundu. Videonun sonunda Balıkesir Karesi Gençlik Spor Badminton Antrenörü Turhan Akbaş sağlığınız için evde kal Balıkesir evde kal Türkiye çağrısında bulundu. Ayrıca 23 Nisan saat: 21:00 de tüm Türkiye'yi istiklal marşı mizi söylemek için balkonlara davet ettiler.