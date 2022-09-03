BAGFAŞ, deşarja devam ediyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFAŞ) denize sıvı deşarjı yaparken havadan görüntülendi. Denize bırakılan sıvının ne olduğu bilinmezken, Marmara denizinde devam eden kirlilik de akılları kurcalıyor.

Geçtiğimiz yıllarda Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj krizinin aktörlerinden birisi olduğu iddia edilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca faaliyetleri durdurulan Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş, iddiaya göre gerekli yükümlülükleri yerine getirerek tekrar faaliyetlerine devam ediyor. Marmara Denizi'ni kirletip kirletmediği sorusu yine gündeme geldi. İHA muhabirlerince havadan ve yerden görüntülenen fabrikanın bacalarından sarı ve siyah dumanların çıktığı görüldü. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde ise sahilde balık ölümlerinin yaşandığı iddia ediliyor. Denizin üstünde atık bir tabakanın ve sahilin içler acısı olduğu da gözlerden kaçmadı.

Sivil toplum kuruluşları ise yetkililerin konuyla ilgilenip denize sıvı deşarj yapılan sıvıların incelenmesi ve havaya salınan dumanların ne olduğunun açıklanmasını istiyor.