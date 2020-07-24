Bahadınlı yeni zeytinyağı fabrikasına kavuşuyor.

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yeni zeytinyağı fabrikası kuruluyor. İlçenin kırsal Bahadınlı Mahallesinde bulunan ve yıllarca köy kooperatifi olarak hizmet veren eski zeytinyağı fabrikası, son model ekolojik sistem zeytinyağı fabrikası olarak hizmete geçecek.

Fabrikanın modernizasyonu için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) yüzde 65 oranında hibe desteği ve KDV muafiyeti alınan işletmenin sahibi Burcu Uygun, işletmenin baştan aşağıya modernize edileceğini söyledi. Yapılacak yatırım ile tesviyesiz olan fabrika bahçesinin kilit beton parke taş ile tesviye edilerek forklift ve büyük ebatlı zeytin kasası sistemi ile çalışmaya uygun hale getirileceğini belirten Burcu Uygun, günlük 140 ton zeytini zeytinyağına dönüştürebilecek kapasiteye sahip olacaklarını söyledi. Tesis bünyesinde stoklanacak zeytinyağları için yaklaşık 150 tonluk krom kap da alınacağı belirten Uygun, “Üretilecek zeytinyağlarını hem cam hem de teneke ambalajlara koyarak paketleyecek tam otomatik paketleme sistemini de kuracağız” dedi. Yapılan tesisin kurulum ve hibe danışmanlığını yapan Emekli Müdür İsmail Çancı da, ”Kadın girişimciler Avrupa Birliği fonlarından faydalanılması esnasında pozitif olarak ayrıca desteklenmektedir. Kadınların iş gücüne katılımının arttırılması ve iş kurması aşamalarında TKDK ‘nın ilimiz için bir avantajdır” dedi.