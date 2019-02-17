Bahadınlı'da kadınlar Salon Takımları Dikim Kursuna katıldı

Makbule Yavşan'ın öğretmenliğini yaptığı kursa 25 kadın katılıyor.

İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki Bahadınlı Mahallesinde açılan kursta, kadınlar salon takımları dikmeyi öğreniyorlar. 24 Mayısa kadar devam edecek kursta üretilen ürünlerin yılsonunda sergileneceği açıklandı. Kursu ziyaret eden Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, kurs öğretmeni Makbule Yavşan'dan bilgi aldı ve kursiyerlerle sohbet etti. Kursiyerlere başarı dileğinde bulunan Dükancı, “ Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler ev tekstili sektöründe, çeyiz yapan işletmelerde ve mefruşat mağazalarında iş bulabileceklerdir. Kursiyerler, programın sonunda mesleğe yönelik olarak temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir. Meslek kazandıracak ve istihdam sağlayacak kurslara ağırlık veriyoruz” dedi.