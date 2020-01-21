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Bahçe tellerine sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Savaştepe ilçesine bağlı Mecidiye kırsal mahallesinde bahçe tellerine sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Mecidiye kırsal mahallesinde bahçe tellerine sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.


Savaştepe ilçesinin Mecidiye kırsal mahallesinde bahçe tellerinin altında geçmeye kalkan sokak köpeği tellere sıkıştı. Olayı gören köy sakinleri uğraşmalarına rağmen köpeği tellerden çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. 112 Acil Çağrı Savaştepe İtfaiye Amirliğinden gelen ekipler telleri keserek köpeği kurtardı.

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