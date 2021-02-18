Bahçeden 2 traktör çöp temizlendi

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi Hacı Ahmet Mahallesi’nde bulunan apartmanın bahçesinden iki traktör çöp temizledi.
Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi Hacı Ahmet Mahallesi'nde bulunan apartmanın bahçesinden iki traktör çöp temizledi.
Halk sağlığı bakımından çalışmalarına aralıksız devam eden Burhaniye Belediyesi mahallelinin şikayeti üzerine gittiği apartmanın bahçesinden 2 traktör çöp topladı. Hacı Ahmet Mahallesi'nde bulunan apartmanın girişindeki kullanılmayan eşya ve molozlardan oluşan çöpler uzun uğraşlar neticesinde kaldırıldı. Yapılan çalışmalarda bahçeden 2 traktör dolusu çöp çıkartıldı.
5 katlı binanın bahçesinde bulunan çöpler Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlendi. Zabıtanın da hazır bulunduğu çöp temizliğinde ekipler çevreye ve halk sağlığına zarar verdiğinden dolayı 2 traktör çöpü imha etmek için götürdü. Yapılan temizlik sonrası mahalleli belediye ekiplerine teşekkür etti.