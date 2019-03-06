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Bahçelievler İlkokulunda bahar kermesi

Burhaniye ilçesinde, Bahçelievler İlkokulunda düzenlenen bahar kermesi ilgi gördü.

Okulun birinci sınıfına giden öğrencilerin velilerinin hazırladıkları pasta, börek, sarma ve tatlılar ilgi görürken, kermes gelirinin okulun ihtiyaçları için kullanılacağı açıklandı.


Bahçelievler İlkokulunda Okul Aile Birliği Başkanı Yasemin Levent'in öncülüğünde bir araya gelen bir gurup veli, pasta, börek, sarma ve tatlılar hazırladı. Okul bahçesinde düzenlenen kermes yoğun ilgi gördü. Kermese Ak Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve veliler katıldı. Katılımcılara teşekkür eden Okul Aile Birliği Başkanı Yasemin Levent, “ Okulumuzda her ay bir kermes düzenleyeceğiz. İlk kermesi de birinci sınıf öğrencilerinin velileriyle yaptık. Hazırlanan yiyecekler kısa sürede tükendi. Kermesten bin 400 lira para elde ettik. Bunu okulun ihtiyaçları için kullanacağız” dedi. Okul Müdürü Veli Cinkılıç da, Başkan Necdet Uysal, Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Okul Aile Birliği Başkanı Yasemin Levent ve velilere teşekkür etti. Cinkılıç, kermesin veliler arasındaki dayanışmayı da artırdığını kaydetti.

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