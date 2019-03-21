Bahçelievler'e Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi

Ayşebacı, Pamukçu, Köseler ve Yakupköy'de çalışmalarını sürdüren Avcı katıldığı radyo programında da projeleri hakkında bilgiler verdi.

Bahçelievler Mahallesi'nde 27 dönümlük alan üzerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi kurmak istediklerini söyleyen Avcı, “Komplekste tenis kortu, yüzme havuzu, spor alanları ve Balıkesir'in ilk Skate Parkı olacak” dedi.

Altıeylül Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Partili Belediye Başkan adayı Hasan Avcı, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Başkan Avcı mahalle ziyaretleri öncesi ise Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Burhan Erdayı İlkokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu gösterileri izledi. Başkan Avcı, “Vatandaşlarımızın sosyal hayat konforunu arttırmamız lazım. Şuan kültür merkezi inşaatımız devam ediyor. ALGEM hizmet binası inşaatımız devam ediyor. ALGEM binamızın içerisinde çocuklarımız için 250 kişilik sinema salonumuz var. Burada çocuklarımızı farklı tiyatro etkinlikler ve sosyal etkinlikler içerisinde bulundurmak istiyoruz. Yine kültür merkezimizde 500 kişilik salonumuz var bu salonumuzda da vatandaşlarımızı farklı etkinliklerle buluşturmak istiyoruz” dedi.

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk yaşam kompleksi yapıyoruz”

Vatandaşların nefes alabilecekleri yeşil alan yatırımlarını da arttırmayı hedeflediklerini belirten Avcı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tabi bunların yanında yeşil alanlar, nefes alınan alanlar yapmak istiyoruz. Çevre yolu parkı var, geçmiş dönemde yapılamadı inşallah ize nasip olur, orayı projelendiriyoruz. Orada vatandaşlarımızın yürüme yerlerinden spor yapabilecekleri alanlar düşünüyoruz. Yine Asuva Park'ın olduğu alanın yanındaki alan için bir anket yaptırdık. Orayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi haline getiriyoruz. O alan Kaymakamlık lojmanı olarak planlanmıştı ama Milli Emlak orayı satışa çıkardı. Ticaret ve konut alanı olarak. Biz orayı ticarete çevirmemiş, belediye hizmet alanı olarak değerlendirmiştik. Vatandaşımıza orada çözüm bulalım diye. Milli Emlak'la da mahkemelik tik, Bakan bey geldiğinde durumu arz ettik. Burası önemli bir yer. Biz yüzme havuzlu sosyal tesis yapmak istiyoruz dedik. İçerisinde hem spor salonu, hemde yüzme havuzu olsun, restoran ve kafeteryası olsun ve vatandaşımız orada nefes alsın istedik. Burayı bize verin demiştik. Bakan bey bizi kırmadı, Milli Emlak davadan vazgeçti ve 6 milyona satışa çıkarılan yerin satışı da iptal oldu ve Altıeylül Belediyesi'ne şimşek hızıyla geldi. Şuan projelerimizi yapıyoruz. Orada 3 bin metrekare gibi bir inşaat alanı var ki, çok büyük bir alan. Bu sadece inşaat alanı. Oraya güzel bir kompleks yapacağız” dedi.

"Balıkesir'in ilk skate parkı kurulacak”

Kurulacak olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi alanının yanında boş alanlarda olduğunu ifade eden Avcı, buradaki yeşil alan miktarını arttıracaklarını belirtti. Gençlerin büyük ilgi gösterdiği ve Balıkesir'de bulunmayan Skate Parkı'nı da bu alanda inşa etmek istediklerini müjdeleyen Avcı, “Gençlerimiz orada enerjilerini harcayacakları e iyi vakit geçirebilecekleri bir alanı inşa edeceğiz. Skate Parkı'n yanında orada tenis kortları olacak. Basketbol, futbol sahaları, yürüyüş alanları olacak. Asuva Park ile aradaki yolu da kapatarak ve Asuva'yı da işin içerisine dahil ederek 27 dönümlük bir alanda hem içerisinde yüzme havuzunun olduğu, hem de insanlarımızın nefes aldığı Bahçelievler'e yakışır olan bir alan kazandıracağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi ismini de vererek Ulu Önder Atatürk'e ve mahallemize yakışan bir tesis olsun istedik” dedi.