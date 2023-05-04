Bahçıvanlığı, BAÇEM'de öğrendiler

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM), Uygulamalı Bahçıvanlık Kursu tamamlandı. Ülkenin farklı yerlerinden gelen 50 kursiyere, sertifikaları teslim edildi.

Balıkesir'i, tıbbi aromatik bitki üretimi ve eğitimi konusunda Türkiye'nin zirvesine taşıyan Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) verilen birçok kurstan biri olan Uygulamalı Bahçıvanlık Kursu'nun 2.'si tamamlandı. 5 gün boyunca ülkenin farklı yerlerinden; 30'u kadın, 20'si erkek toplamda 50 kursiyer hem teorik hem de pratik olarak yoğun bir eğitimden geçti. Kursiyerler; temel botanik bilgisi, dış mekân süs bitkileri, toprak ve bahçe besleme, bahçe bakım işleri, toprak numunesi alımı, metraj, araziye fide dikimi, çapalama, gübreleme, sulama ve sistemleri, budama, hastalık zararlı ve yabancı otlarla mücadele, arazide yenilebilir ve yabani otların tanıtımı, peyzaj uygulama atölyeleri, vegatatif üretim, generatif üretim, tohum ekimi, çelik alma, fidelerin bakımı gibi konularda BAÇEM'in tarlalarında uygulamalı eğitimler aldılar. BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu ve uzman personel tarafından verilen eğitimlerle 5 gün içerisinde başka herhangi bir yerde bulamayacakları imkânlarda bahçıvanlığı öğrenen kursiyerlere, kursun sonunda sertifikaları teslim edildi. Kursiyerler, kendilerine bu imkânı sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi teşekkür ederek memnuniyetlerini sundular.