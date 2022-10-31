Bakan Karaismailoğlu, Balıkesir'de büyükşehir belediyesi ve valiliği ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Balıkesir'de büyükşehir belediyesi ve valiliği ziyaret etti.

Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen açılış sonrasında Balıkesir il merkezine geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, burada ziyaretlerde bulundu. Balıkesir Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Hasan Şıldak ile görüşen Karaismailoğlu, ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın ağırladığı Bakan Karaismailoğlu'na milletvekilleri de eşlik etti. Ardından yürüyerek AK Parti Balıkesir İl Teşkilatına giden Bakan Karaismailoğlu, yolda vatandaşlarla sohbet etti.