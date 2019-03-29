Bakan Kasapoğlu ve Yücel Yılmaz'dan Susurluk'a müjdeler

Susurluk'ta Sevgi Yürüyüşüne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Susurluklulara yüzme havuzu, semt spor sahaları ve spor salonu sözü verirken, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz ise Gıda OSB, Serbest Bölge ve jeotermal sera müjdesi verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz'ın seçim çalışmalarına destek vermek için geldiği Balıkesir'de Yılmaz'ın baba ocağı Susurluk'ta halka buluştu. Memleketi Susurluk'ta hemşehrilerinin büyük sevgisi ile karşılanan Yücel Yılmaz ve Bakan Kasapoğlu, Susurluklularla birlikte ‘Sevgi Yürüyüşü' yaptı.

Yılmaz, “Gıda ve karma OSB müjdesi”

AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam, MHP İl Başkanı Orhan Dereli, Susurluk Belediye Başkan Adayı Şükrü Gür, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Mutlu Aydemir, AK Parti ve MHP İlçe Başkanlarının eşlik ettiği halk buluşmasında konuşan Yücel Yılmaz, Susurluk'a hizmet için geldiklerini söyledi. Susurluk'ta kurmayı planladıkları gıda ve karma organize sanayi bölgesi ile Susurluklulara iş imkanı sağlayacaklarını, Susurluk Serbest Bölge ile de Susurlukluların alın terini, üretimini dünyaya açacaklarını vurguladı.

Susurluk'u termal turizmi ile dünyaya tanıtacaklarını ifade eden Yücel Yılmaz, ilçede kuracakları jeotermal seralar ile de bölgedeki çiftçi ve üreticilerin katma değer üreteceğini söyledi. Balıkesir'i 10 Yıldızlı bir şehir yapmak için yola çıktıklarını dile getiren Yılmaz, "Biz gönüller yapmaya, sizlere hizmet etmeye geliyoruz. Biz Susurluk'u çok seviyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Kasapoğlu'ndan Susurluk'a müjdeler

Kendisinin de bu bölgenin insanı olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Susurluk'un insanı da Balıkesir insanı da her şeyin en iyisine, en güzeline layık. Susurluk'un ihtiyaçlarını biliyorum. İnşallah 31 Mart'tan sonra yüzme havuzu başta olmak üzere spor salonumuzu, semt sahalarımızı gençlerimizin kadınlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Seçimden sonra Susurluk'a temel atmaya, açılış yapmaya ve Susurluklularla kucaklaşmaya geleceğini belirten Bakan Kasapoğlu, "Daha güçlü bir Balıkesir, daha müreffeh bir Susurluk için Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, kabinedeki diğer arkadaşlarımla beraber Balıkesir için çalışmaya çaba sarf etmeye devam edeceğiz" dedi.