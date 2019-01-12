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Bakan Kurum, Bigadiç Belediyesini ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir ziyareti kapsamında Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu’yu ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir ziyareti kapsamında Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu'yu ziyaret etti. Ziyarette Selin Yıldız isimli vatandaş, Bakan Kurum ve beraberindeki milletvekillerine mavi boncuk taktı.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ilçe hakkında bilgi veren Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, ilçedeki yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Avcu'yu belediyede ziyaret eden Bakan Murat Kurum'a Bigadiçli AK Parti hayranı Selin Yıldız isimli vatandaş, kendi elleriyle hazırladığı mavi boncuk taktı. Bigadiçli Selin Yıldız AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan hayranı olduğunu belirterek Bakan Kurum'un yanında Vali Ersin Yazıcı ile AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam ve Balıkesir milletvekillerine de mavi boncuk hediye etti.

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