Bakan Özer, Balıkesir yatırımlarını anlattı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Balıkesir'de 'İl Eğitim Toplantısı'na katıldı. Özer, şehre yapılacak eğitim yatırımlarını anlatarak, toplam 750 milyon liralık müjde verdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Balıkesir Valiliği'nde katıldığı eğitim toplantısı sonrasında yapılacak yatırımları aktardı. Özer, "Değerlendirme toplantısında acil ihtiyaçlar ve yeni yatırımları görüştük. Merkez Altıeylül ilçesinde özel eğitim kampüsü yapacağız. Burada özel eğitim anaokulu olacak. Özel eğitim uygulama okulu birinci ve ikinci kademe üçünü kademe olacak. Özel eğitim meslek okulu olacak. Özel eğitimde olan öğrencileri bekleyen velilerin kaliteli zaman geçirmelerini fırsat verecek, kurs alabilecekleri donanımlı bir kampüs olacak. En kısa sürede bunları Altıeylül ilçesine kazandıracağız. Ayrıca iki tane bilim sanat merkezi kurulacak. Bu sayı da 3'ten 5'e çıkacak. Balıkesir Fen Lisesi'nin yeri ve binası ile ilgili sıkıntıları da masaya yatırdık. Hakikaten o binanın elden geçirilmesi gerekiyor. Balıkesir'in merkezine yeni bir fen lisesi binası yapacağız. Buna ilaveten Altıeylül ilçesine yeni bir fen lisesi yapacağız. Şehirdeki fen lisesi sayısını da 2'ye çıkartmış olacağız. Yine Altıeylül ilçesinde Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile ilgili yeni bir yatırım yapacağız. Balıkesir merkez, Bandırma, Burhaniye ve Edremit olmak üzere 4 tane özel eğitim anaokulu yapacağız. Yine Altıeylül ilçemize ve Bandırma ilçemize 24 derslikli bir ilkokul yapacağız" dedi.

Bakan Özer konuşmasını şöyle tamamladı:

"Balıkesir'e ziyaretimiz verimli geçti. 135 milyonluk yatırımlar devam ederken, bunların da maliyeti 500 milyonun üzerinde bir yatırımdır. 750 milyonluk yatırımı Balıkesir ile buluşturmuş olduk. İnşallah bunları da hızlı bir şekilde uygulamaya geçireceğiz."