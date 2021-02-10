Bakan Pakdemirli, Çoban Şevki ile buluştu

Balıkesir'de yelek ve kasket giyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medyada ünlenen Çoban Şevki ile bir araya geldi. Bakan Pakdemirli, 'geleceğin çiftçisi' olarak nitelendirdiği Şevki Savran ile gurur duyduklarını söyleyerek destek oldu.

Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen törende bir araya gelen Şevki Savran (Çoban Şevki) ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin diyalogları büyük ilgi gördü. Bakan Pakdemirli, "Bir defa sana bir arkadaş lazım. Çobanın yaylada en önemli arkadaşı nedir? Köpeğidir. Sana halis ve muhlis bir akbaş hediye edeceğiz, seninle beraber büyüsün diye. Bu köpek, sürüsüne sahip çıkan, Anadolu'da 'çoban köpeği' olarak bilinen, aslında kangal sülalesinden bir hayvan. Bizim TİGEM çiftliklerinde yetiştirdiğimiz bir köpek. İnşallah beraber büyüyün, sana da arkadaş olsun" dedi.

Beyaz renkli yavru köpeği kucağına alan Şevki Savran, destekten ötürü teşekkür etti.

İki de Balıkesir merinos cinsi koyun hediye ettiğini dile getiren Pakdemirli, "Sürünüze katın, bereket olsun. Bu akşam bir de bunları hazırladık size. Güle güle kullanın." dedi. Şevki Savran da "Çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Eğer yeni köpek alırsam bir isim vardı aklımda. Köpeğin ismini 'Pusat' koymak istiyorum" diye konuştu.

Babası Mehmet Ali Savran da "Allah'a çok hamd ediyorum bana Şevki gibi bir evlat verdiği için. Çok güzel dua etmişim demek ki böyle bir evladım oldu. Allah herkese Şevkiler versin böyle." dedi.