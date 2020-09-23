Bakan Pakdemirli'nin kutladığı çocuklar ödüllendirildi

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde geçtiğimiz gün meydana gelen çöp yangınını Alo 177'yi arayarak ihbar eden çocuklar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından kutlanmıştı. Çocuklar Dursunbey Belediyesi ve Alaçam Orman Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Durabeyler Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazartesi günü meydana gelen çöp yangını çocukların dikkati sayesinde ormana sıçramadan söndürülmüştü. Olayın ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Balıkesir'deki ormanlık alanda çöp yandığını görünce hemen ALO 177'yi arayıp, ihbarda bulunan çocuklar geleceğimize nefes olacak” dedi.

Yaptıkları ihbar sonrası yangının kısa sürede söndürülmesine sebep olan çocukları Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ziyaret etti. Çocuklara dikkatleri ve ormana olan duyarlılıkları için teşekkür eden Başkan Bahçavan, olay günü hakkında çocuklardan bilgi aldı. Ormanın faydalarını çocuklara hatırlatan Başkan Bahçavan, duyarlı çocukların ailelerini de kutladı.

Çocuklara çeşitli hediyeler veren Bahçavan ve orman personeli çocuklar ile birlikte Bakan Pakdemirli'ye teşekkür ettiler.