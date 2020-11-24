Bakan Soylu KADES standını ziyaret etti

Bakan Soylu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mülki İdare Amirleri Eğitim Semineri" sonrasında Kadın Destek Uygulaması (KADES) standını ziyaret etti. Seminer sonrasında Sarımsaklı Mahallesi'nde kurulan standa giden Bakan Soylu, burada görevli kadın polis, jandarma ve zabıta personelleriyle bir araya geldi. Daha sonra Bakan Soylu, stand personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.