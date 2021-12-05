İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Soylu'ya Z kuşağı sevgisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Balıkesir’in Edremit ilçesinde gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Balıkesir'in Edremit ilçesinde gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.


Bir dizi programa katılmak üzere Balıkesir'e gelen Bakan Soylu, Kocaseyit Havalimanı'nda üniversiteli genç kız ve erkeklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Havalimanına gelerek kendisini karşılayan gençlere teşekkür eden Soylu, gençlerle birlikte fotoğraf çektirdi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.