Bakan Yılmaz, “Durmadan, yorulmadan hizmet üretmeye devam”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ihtiyaç duyulan her alanda hem AK Partili belediyelerin hem de AK Parti Hükümeti'nin durmadan, yorulmadan hizmet ürettiğini söyledi. Başkan Yılmaz, “14 Mayıs sonrasında da milletimizin desteği ve duası ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemize hizmetleri devam edecek” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekili ve 28. Dönem AK Parti Milletvekili Adayı Mustafa Canbey, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ve AK Parti Kepsut İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile birlikte Kepsut'u karış karış gezerek 14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimlerinde Cumhur İttifakı'na destek istedi. Hem belediyecilik hizmetleri hakkında bilgiler veren hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ve yapacağı hizmetler hakkında konuşan Başkan Yılmaz, Türkiye Yüzyılı vizyonunun gerçekleşmesine en büyük katkılardan birisini Kepsut İlçesi'nin vereceğini söyledi.

Ziyaretlerde hemşehrilerinden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ve her zaman olduğu gibi ilgi ve teveccühle karşılandıklarını belirten Başkan Yılmaz, “Kepsut'ta önemli proje ve yatırımlar yaptık. Özellikle üreticilerimizi ve ilçemizin altyapısını merkeze alan işler bunlar. Örneğin Kepsut'a ilçe belediyemizle birlikte 2021 yılında Damızlık Üretim Tesisi kurduk. Tesiste her geçen gün hayvan varlığımız artıyor. Burada yetiştirdiğimiz damızlıkları da Kepsutlu üreticilerimize yüzde 100 hibeyle veriyoruz. Ayrıca geçtiğimiz Ocak ayında Kepsut'ta ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin açılışını yaptık. Bu, Türkiye'de ilklerden birisi. Günlük 15 bin kişi kapasiteli bu tesisin maliyeti yaklaşık 13 milyon lira. Hem ilçenin atık sularını arıtıyoruz, hem de çıkış suyunu tarımsal sulamada kullanıyoruz. Yine Vefalı Yurt Kepsut'umuzun içme suyu ve kanalizasyon alt yapısını tamamen yeniliyoruz. Kepsut'ta önümüzdeki günlerde de jeotermal kaynaklı büyük bir sera kuracağız. İhtiyaç duyulan her alanda hizmet üretiyoruz. Durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. İnşallah 14 Mayıs'ta da milletimizin desteği ve duası ile şehrimize, ülkemize ve güzel insanlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.