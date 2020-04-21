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Bakanlığın 2. Faz ödemelerini vatandaşlara gece kartalları ulaştırıyor

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi, ’Sosyal Destek Programı’ kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde de 1-5 Nisan tarihleri arasında ödemesi yapılan 1000 TL sosyal yardım parası ödemelerinin ardından 2.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi, 'Sosyal Destek Programı' kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de 1-5 Nisan tarihleri arasında ödemesi yapılan 1000 TL sosyal yardım parası ödemelerinin ardından 2. faz ödemeleri başladı.


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan program kapsamında PTT Ayvalık Şubesi'ne gönderilen 2. Faz ödemeleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından bakanlık tarafından belirlenen vatandaşların tek tek evlerine gidilerek teslim ediliyor.


Mahalle mahalle gezen bekçilerin, beraberlerinde bir de PTT görevlisi ile birlikte gerçekleştirdiği 1000'er liralık ekonomik destek paralarının evlerine kadar getirilmesi ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

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