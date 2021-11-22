İhlas Haber Ajansı

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Bal hırsızları yakalandı

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde bir binaya girip, 50 şişe bal, 10 litre Zeytin yağı ve 20 kilo kabuklu ceviz çakan hırsızların yakalandığı ve tutuklandıkları öğrenildi.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde bir binaya girip, 50 şişe bal, 10 litre Zeytin yağı ve 20 kilo kabuklu ceviz çakan hırsızların yakalandığı ve tutuklandıkları öğrenildi.


Edinilen bilgilere göre, Bandırma Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler kameralara yakalanan hırsızları kısa sürede yakaladı. Kardeş oldukları tespit edilen A. D ve Y. D nin ikametlerinde yapılan aramalarda çalınan makzemeleri bularak sahibine teslim etti. Şüpheli şahısların tutuklanarak cezaevine gönderildiği ve malzemelerini alan vatandaş Polise teşekkür etti.

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