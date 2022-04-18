Balık avlama yasağı ile balıkhane amatör balıkçılara kaldı

Balık avlama yasağının başlamasıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'nde sessizlik hakim olurken, tezgahlarda amatör balıkçıların getirdiği balıklar satılıyor.

Balık avlama yasağının başlamasının üstünden üç gün geçerken Bandırma Balık Hali'nde sessizlik hakim. Balıkhaneye az miktarda balık geldiğini ve tezgahlarda amatör balıkçıların getirdiği balıkların satıldığını açıklayan balıkçı Barış Yıldız, "Balık avlama yasağı başlayalı üç gün oldu. Küçük kayıklardan balık geliyor. Kıyı balıkçılığı var. Küçük amatör balıkçılar şu an halimize balık getiriyor. Tezgahlarımızda iri istavrit var kilosu 40 lira, yerli hamsi var kilosu 60 lira, çinekop var kilosu 120 ile 150 lira, yerli kolyoz var kilosu 50 lira, Marmara Denizinden kalkan geldi onun da kilosu 350 ile 400 lira, yine Marmara Denizi'nden Erdek tarafından gümüş balığı geldi onun da kilosu 50 ile 60 lira arasında satılıyor. Av yasağı boyunca böyle olur. Yasağın bitmesiyle balık fiyatlarının artacağını tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.