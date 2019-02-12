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Balık avlamaya gitti bir daha haber alınamadı

Balıkesir’in Manyas ilçesinde gölde balık avlanmaya giden şahıs kayboldu.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde gölde balık avlanmaya giden şahıs kayboldu. AFAD ve jandarma ekiplerince gölde arama çalışması başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kocagöl kırsal Mahallesinde ikamet eden ve balık tutmak için Manyas Gölü'ne kayıkla açılan Birol Dayı, akşam eve dönmeyince yakınları jandarmaya haber verdi. Jandarmaya haber verilmesinin ardından Balıkesir itfaiyesi ve AFAD ekipleri Manyas Gölü'ne arama kurtarma ekipleri sevk ederken, çalışmaların başladığı kaydedildi.

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