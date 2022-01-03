Balık bol olunca vatandaş balık haline koştu

Bandırma balık halinde yılın ilk günlerinde balık tezgahlarındaki balık çeşitlerinin bolluğu dikkat çekti. Balık bolluğu olunca vatandaşlar balıkhaneye akın etti. Hamsi dışında özellikle istavrit ve çinekop balığı bolluğu yaşanırken, hamsi kilosu 40, istavrit kilosu 25 ve çinekop ise kilosu 50 liradan satılıyor. Bu yıl balıkçıların yüzünü istavrit bolluğu güldürdü. İstavritin bol olmasının balıkçıları memnun ettiğini söyleyen balıkçı Semih Gargı, "Balıkhanemizde hamsinin toptan fiyatı 900 lira ile bin lira arasında oldu. Tezgahlarda hamsi çok az. Denizde hamsi çok az. Tezgahlarımızda bol miktarda istavrit balığı var. Tezgahların demirbaş balığı istavrit oldu. 25 lira kilosu. Bol gelen çinekopun fiyatında boy ve iriliğine göre değişiyor. Çinekop da kilosu 50 ila 100 TL'den satılıyor. Havaların soğumasına rağmen beklenen hamsi olmadı. Şu istavrit balıkçıların yüzünü güldürüyor" diye konuştu.