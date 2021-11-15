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Balık fiyatları güzel havaya rağmen düşmüyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balık Hali’nde havaların düzelmesi ile balık bolluğu yaşanırken, fiyatlarda değişim olmadı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nde havaların düzelmesi ile balık bolluğu yaşanırken, fiyatlarda değişim olmadı.


Balıkçı Metin Çokgezenler, "Bugün hamsi fiyatı 35 lira, sardalya fiyatı 25 lira, mezgit balığı var 25 lira, çinekop balığı var 50 lira, tekir balığı var 50 lira. Havalar düzeldi fakat balık fiyatları hala pahalı. Bandırma'da hamsi 35 lira, Karadeniz'de 15 lira. Bunun sebebi de nakliye paraları yüksek. 7 bin lira nakliye parası alıyorlar. O yüzden balık fiyatları pahalı. Karadeniz'de hamsinin kilosunun 25 lira olmasının sebebi, balığı denizden alıp tezgaha getiriyorlar. Bandırma'ya gelene kadar üç tane el değiştiriyor. Birincisi kayıkçı, ikincisi kabzımal, üçüncüsü Bandırma'daki kabzımal" şeklinde konuştu.

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