Balık tezgahları yerini manav tezgahlarına bıraktı

Balıkesir'de balıkçı esnafı sektörün yaşadığı zorluklara karşın tezgahını manava çevirmeye başladı. Balıkesirli balıkçı esnafı Alişen Altınöz de balık yasağının başlamasıyla birlikte balık tezgahlarını manav tezgahına çevirdiklerini söyledi. Altınöz, gerek müsilaj gerek balık varlığının azlığı dolayısıyla işi bıraktıklarını söyledi. Altınöz, denize attıkları ağları da müsilajdan dolayı alamadıklarını kaydetti.

Sektörün yaşadığı sorunlar nedeni ile manav işine başladıklarını söyleyen Alişan Altınöz, işlerinin rutin olduğunu kaydetti.