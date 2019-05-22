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Balık tutmak için gittiği derede boğuldu

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde iftar sonrası balık tutmaya giden 50 yaşındaki Sefer Ay, Susurluk çayına düşerek boğuldu.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde iftar sonrası balık tutmaya giden 50 yaşındaki Sefer Ay, Susurluk çayına düşerek boğuldu. Ay'ın derede kaybolan cesedini Çanakkale'den gelen deniz polisi çıkardı.


Olay Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Kayıkçı Mahallesinin Eğrek Çınar Mevkii'nde meydana geldi. Susurluk'un Karşıyaka Mahallesinde ikamet eden ve çiftçilikle uğraşan Sefer Ay, Pazartesi günü iftar sonrası Susurluk Çayında ki Eğrek Çınar Mevkii'ne balık tutmaya gitti. Oltasıyla dere içine girerek balık tutmaya çalışan Ay'dan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının Sefer Ay'a ulaşamaması sonrası ihbar üzerine Ay'ın balık tutuğu bölgeye gelen Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı polis dalgıçları yaptıkları arama sonrası Sefer Ay'ın cansız bedenini Susurluk Çayından çıkardı. Olay yeri savcısının inlemesi sonrası Ay'ın cesedinin Susurluk Devlet Hastanesi Morguna kaldırılacağı öğrenildi.

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