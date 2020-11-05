Balıkçı tekneleri Erdek'e sığındı

Erdek'te elverişsiz hava koşulları ve şiddetli rüzgar, gırgır denilen büyük balıkçı teknelerinin denize açılmasına engel oldu.

Fırtınadan kaçan balıkçı tekneleri Erdek Limanındaki iskeleleri ve balıkçı barınağını doldururken, demirlemek isin yer bulamayan tekneler yan yana dizildi.

Elverişsiz hava koşullarının iki gün daha süreceği öğrenilirken tekneler, bu iki günü Erdek´te geçirdikten sonra tekrür denize açılacak. Erdek Limanı'nın yanı sıra denize kıyısı bulunan Çakıl ve Narlı başta olmak üzere birçok kırsal mahallelerde demirleyen teknelerin hava koşullarının normale dönmesini bekledikleri öğrenildi. Erdek Liman Başkanı Cemal Yıldırım, elverişsiz hava koşulları nedeniyle gırgırların, sabah saatlerinden, itibaren denize açılamayarak, limanda kaldıklarını belirtti. Yıldırım, Erdek'ten adalara sefer konusunda bir aksama olmadığını sözlerine ekledi.