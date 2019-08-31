Balıkçılar Vira Bismillah dedi

Erdek'e bağlı Türkiye'nin en büyük balıkçı mahallelerinden Çakıl'da, 2019-2020 yılı su ürünleri sezonu törenle açıldı.

Sezon açılışı törenine Bursa Mehteran Takımı'nın da sunduğu gösteri sonrası törenin ilk konuşmacısı Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Kurtuluş Candan yaptı. Candan, törene katılanlara şu bilgileri verdi: “Marmara ve Ege Denizi'ne kıyısı bulunan ilimizde kayıtlı toplam bin 175 adet tekne bulunmakta olup, 27 adet balıkçı barınağı ve çekek yeri mevcuttur. Denizde gerçek kişi su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip kişi sayısı 5 bin 283, açık sularda ise 181'dir. Amatör balıkçılıkla uğraşan kişi sayısı ise 3 bin 155 kişidir. Bakanlığımızca yürütülen balıklandırma programı kapsamında 2018-2019 döneminde 70 bin adet sazan balığı yavrusu çeşitli göletlere bırakıldı. Su ürünleri yetiştiricilik desteklemelerinin başladığı 2005 yılından bugüne il genelinde 1 milyon 462 bin liralık destekleme ödemesi yapıldı” açıklamasını yaptı.

Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara da konuşmasında, balıkçılık açısından çok önemli bir coğrafi yapıya sahip olduklarına dikkati çekerek, yeni av sezonunun verimli geçmesini diledi. Üst düzey protokol tarafından kesilen kurdelanın ardından, Nisan 15'ten itibaren avlanma yasağı bulunan denizlerimizde sezonun sembolik açılışı gerçekleşti. Daha sonra açılışa katılanlara teknelerde balık ikram edildi. Balıkçılar bu akşam dan itibaren vira bismillah diyerek açılıp, ağlarını denizin derin sularına bırakacaklar. Yarın da sezonun ilk günü yakaladıkları balıkları balık haline getirecekler

Sezon açılışına Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara, Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Erdek İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çatak, Erdek İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halil İbrahim İlanku, Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Kurtuluş Candan, Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürü Dilek Işıktaş, Erdek belediye meclisinin bazı üyeleri, Erdek Muhtarlar Derneği Başkanı Semra Baycan, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldılar.