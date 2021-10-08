Balıkçıların güvenli limanı Erdek

Erdek körfezinde balık bolluğu sahildeki tekne sayısını arttırdı.

Gırgır denilen büyük balıkçı tekneleriyle 1 Eylül'de vira bismillah diyerek av sezonunu açan irili, ufaklı çok sayıda balıkçı teknesi Marmara Denizi'nde kısmetini arıyor. Gece ve gündüz demeden denizde balık kovalayan balıkçı tekneleri, boş zamanlarında güvenli liman olarak gördükleri Erdek Limanı'na demir atıyor. Personeli bir süre dinlendikten sonra yeniden Marmara Denizi'ne açılan balıkçı tekneleri hamsi, istavrit ve lüfer balığının bolca görüldüğü Erdek körfezinde ağ atarak balıkları teknelerine alma uğraşı veriyor. Balık bolluğunun yaşandığı Erdek körfezine ağlarını atan tekneler, kasalar dolusu balıklarla Erdek İlçesi'nin yanı sıra Ocaklar Mahallesi İskelelerine yanaşarak kamyonlara yüklenen balıklar balık hallerine sevk ediliyor.