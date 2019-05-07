İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir 2. kaya tırmanış şenliği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kepsut Belediyesi ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Balıkesir İl Temsilciliği tarafından organize edilen 2.

Balıkesir Kaya Tırmanış Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.


Balıkesir'in Kepsut ilçesi Nusret Mahallesi'nde düzenlenen Kaya Tırmanış Şenliği'ne Balıkesir Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Balıkesir Lisesi, Balıkesir Karesi Ortaokulu, Balıkesir Açı Koleji, Baüdaks, Baldak, İda Dağcılık Kulübü, Balıkesir Üniversitesi Bisiklet Topluluğu tarafından 9 farklı ilden ve 1'i yurt dışından olmak üzere genç, yaşlı ve çocuklardan oluşan 156 kayıtlı sporcu ve bununla birlikte sivil halktan yaklaşık 70 kişi katıldı. Farklı derece ve zorluklarda 80 spor rotada 3 gün boyunca tırmanışların gerçekleştirildiği etkinlikte, 2 gece boyunca çadırlarda konaklayan sporcuların, lojistik, ulaşım gibi temel ihtiyaçları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanırken; sporcuların ve halkın şenlik alanında sorunsuz ve güvenli bir şekilde vakit geçirmeleri sağlandı. Katılımcılar ve yöre halkı tırmanış faaliyetinin yanı sıra yoga, doğa yürüyüşü, kamp ateşi gibi aktiviteler de yaparak güzel vakit geçirirken, kırsal mahalle sakinlerinin yapmış olduğu yemeklerin servisiyle yörenin yemek kültürü misafirlerin beğenisine sunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.