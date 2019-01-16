Balıkesir 2.Amatör'de gruplar belli oldu

Balıkesir'de 2.Amatör Küme 2018-2019 sezonunun kura çekimi yapıldı. 36 takımın Merkez, Marmara ve Körfez olarak 3 bölgede toplam 6 grupta mücadele edeceği 2.Amatör Küme'nin 17 Şubat'ta başlayacak.

Kurtdereli Spor Salonunda yapılan kura çekimine Balıkesir ASKF Genel Sekreteri Ertunç İşbay, Balıkesir ASKF Başkan Yardımcısı Ezel Ergün, Balıkesir İl Futbol temsilcisi Erol Kılıç ASKF Balıkesir Yönetim Kurulu Üyeleri Raşit Ataş ve Taner Güven, Balıkesir Saha Komiserleri Derneği Başkanı Ali Hikmet Akkaş'ın yanı sıra kulüp temsilcileri katıldı.

Balıkesir İl Futbol Temsilcisi Erol Kılıç kulüp temsilcilerine kura çekimi öncesi bilgilendirmelerde bulundu. 2.Amatör statüsü hakkında bilgiler veren Kılıç hakem ataması yapılıp müsabakaya çıkmayan takımlar çıkmadıkları müsabakaların hakem ve personel giderlerini 15 günde içinde ödemeleri gerekeceğini belirtti.

Balıkesir İl Futbol Temsilcisi Erol Kılıç açıklamasında şu ifadelere yer verdi;” 2. Amatör liglerinde 18 kişilik müsabaka isim listesine (1989) yaşı büyük en fazla futbolcu yazılabilecek. 2.Amatör liglerde yaşı büyük futbolcu 6'dan fazla yazılırsa takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilecektir. Aynı kategoride üç defa dokuz kişiden az bir kadro ile müsabakaya gelen takım ligden ihraç edilecektir. Ayrıca müsabakaya bir defa gelmeyen takım iki defa da dokuz kişiden az bir kadroyla gelirse ligden ihraç edilecektir. 2. Amatörde liglerde BAL, Süper Amatör ve Birinci Amatör liglerde uygulanan yaşı küçük futbolcu uygulaması yoktur. Yaşı küçük futbolcu yazılmaması hükmen mağlubiyet nedeni olmaz. İkinci Amatör'de 2004 ve daha küçük doğumlu futbolcular oynayamaz. Ayrıca hakem ataması yapılıp müsabakaya çıkmayan takımlar çıkmadıkları müsabakaların hakem ve personel giderleri toplamı o takımdan en geç 15 gün içinde tahsil edilecek. TFF talimatıyla bu kulüplerin lisans işlemleri hakem ve personel giderleri ödeninceye kadar yapılmayacaktır. Büyükler Kategorilerinde 350 TL ödeme yapacaklardır. 2. Amatör Liglerde ise en az 1 altyapı kategorisinde lige katılmak ve katıldıkları ligleri tamamlamak zorundadırlar. Katılmayan kulüp şampiyonluk halinde bir üst kümeye alınmazlar. Bu kuralları hatırlattıktan sonra tüm takımlarımıza başarılar diliyor kazasız belasız kavga gürültünün olmadığı bir sezon temenni ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından kura çekimine geçildi. Merkezde 20 takım 3 gruba Marmara'da 11 takım 2 gruba körfezde ise 5 takım tek gruba ayrıldı.

2.Amatör Küme Merkez A, B ve C gruplarında 2018-2019 sezonunda 20 takım mücadele edecek. Yapılan kura çekimine göre A ve B grubunda 7 C grubunda 6 takım mücadele edecek. Gruplar ise şu şekilde belirlendi;

A Grubu; Esnafspor, Çandırspor, Balatlıspor, Babaköyspor, Pamukçu Belediyespor, Kocaavşarspor, Balıklıspor

B Grubu; Pınarspor, Köylüköyüspor, Osmaniyespor, Atköyspor, Karamanköyspor, Kavacıkspor, Yenicespor

C Grubu; İskele Belediyespor, Harb-iş spor, Büyük Bostancıspor, Çakallarspor, Aslıhan Tepecikspor, Ovaköyspor

2.Amatör Küme Marmara grubunda ise 11 takım 2 gruba ayrıldı. A grubunda 6 , B grubunda ise 5 takım yer aldı. . Gruplar ise şu şekilde belirlendi;

A Grubu; 100.Yılspor, Havutçaspor, Gönen Üzümlüspor, Erdek Düzlerspor, Çınarlıgücü

B Grubu; Kızaksaspor, Musakçaspor, Avşaspor, Bostancıspor, Edincikspor, Ocaklarspor

2.Amatör Küme körfez grubunda ise katılan takım sayısı 5 olduğu için takımlar tek grupta toplandı. Körfez grubunda mücadele edecek takımlar Bostancı 2017, Çamobaspor, Gazicelalspor, Karagözoğlu İ.Ö.O, Yeni Esnafspor olarak belirlendi.