Balıkesir açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4305) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 12 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler Ayvalık'ta karaya çıkartılarak yetkililere teslim edildi.