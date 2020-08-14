İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler yasadışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adasına gitmek isteyen 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmek isteyen 24 düzensiz göçmeni yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Çıplak Ada açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Yunanistan'ın Midilli Adasına yasa dışı yollarla gitmek isteyen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 24 düzensiz göçmen Ayvalık getirilerek yasal işlemler başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.