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Balıkesir açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık açıklarında Yunanistan unsurlarınca ölüme terk edilen 28 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık açıklarında Yunanistan unsurlarınca ölüme terk edilen 28 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Türk Sahil Güvenlik botu görevlendirildi. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan 28 düzensiz göçmen Ayvalık'ta işlemlerinin yapılması için karaya çıkarıldı.

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