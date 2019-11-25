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Balıkesir açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollarla gitmek isteyen 34 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmek isteyen 34 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirildi. Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 12 erkek, 10 kadın, 12 çocuk Afganistan uyruklu toplam 34 düzensiz göçmen yakalandı.

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