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Balıkesir açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca can salına bindirilerek açık denizde ölüme terk edilen 35 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca can salına bindirilerek açık denizde ölüme terk edilen 35 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu istihbaratı alındı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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