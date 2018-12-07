Balıkesir adliyesinin tek arzuhalcisi

Balıkesir'de arzuhalcilik mesleğinin son temsilcisi 41 yaşında ki Mecit Başol gelişen teknolojiye inat dilekçeleri eliyle yazıyor.

Yok olmaya yüz tutmuş meslekler arasında bulunan arzuhalciliğin Balıkesir'de ki son temsilcisi Mecit Başol 15 yıldır işini severek yaptığını ifade ediyor. İlk başlarda Adalet Sarayı yanında ki otobüste durağında dilekçe yazdığını ancak durağın kaldırılmasının ardın yapılan köprülü kavşağın altında mesleğini sürdürdüğünü belirten arzuhalci Mecit Başol “Yaz, kış, sıcak soğuk demeden adliyeninde önünde dilekçe yazarak hayatımı kazanmaya çalışıyorum. Yaşlısı, özürlüsü, genci, engellisi herkese yardımcı olabilmek için çaba sarf ediyorum. Burada sayısını hatırlayamayacağım kadar çok dilekçe yazdım. Şehit yakınları ve gaziler geldiklerinde dilekçelerini ücretsiz yazıyorum. Her hangi bir fiyat tarifem yok. Dolara avroya yapılan zamlar beni etkilemedi. Kim ne verirse gönlünden ne koparsa onu alıyorum. Bu işi Balıkesir'de artık yapan kalmadı. Bende sağlığım el verdiği sürece ömrümün sonuna kadar bu işi sürdürmeyi düşünüyorum”dedi.