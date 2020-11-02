Balıkesir AFAD'tan İzmir'e 201 kurtarma personeli

30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem için Balıkesir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) 201 personel ve çok sayıda kurtarma aracı ile mücadele veriyor.

Balıkesir Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Balıkesir AFAD, Büyükşehir Belediye itfaiye, UMKE, İl Emniyet Müdürlüğü, Ayvalık Sahil Komutanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Ayvalık ADAK Doğal Afetler ve Arama Kurtarma Derneği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İHH, 911 Bandırma Arama Kurtarma Derneği ve Gönen Doğal Afetler Kurtarma Derneği (GÖNDAK), Dursunbey Arama Kurtarma (DAK) ekipleri de deprem bölgesinde görev yapıyor.

AFAD İl Müdürlüğünden 17 kişilik 3 ekip, 1 koordinasyon ekibi, 3 tam donanımlı arama kurtarma aracı, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden 38 kişilik 7 ekip, 9 kurtarma aracı, 1 koordinasyon aracı, İl Sağlık Müdürlüğü UMKE'den 10 kişilik 2 ekip, 2 müdahale aracı, 1 sahra hastanesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden 6 kişilik 2 ekip ve psikososyal destek personeli gönderildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünden 30 Çevik Kuvvet personeli, 3 trafik ekibi aracı, 9 trafik polisi, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 bot, 35 bot personeli, Orman Bölge Müdürlüğünden 2 ekskavatör ve 2 kazıcı yükleyici araç, Ayvalık ADAK Doğal Afetler ve Arama Kurtarma Derneğinden 2 ekipte 9 kişi, GÖNDAK'tan 20 kişilik 1 ekip, 1 arama kurtarma aracı, 1 pikap, 1 binek oto, İHH'dan 4 kişilik 1 ekip, 1 arama kurtarma aracı, 911 Bandırma Arama Kurtarma Derneğinden 10 kişilik 1 ekip, 1 arama kurtarma aracı, Dursunbey Arama Kurtarma (DAK) ekibi 4 kişi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 9 kişilik 3 ekip de deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarına destek veriyor.