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Balıkesir AFAD'tan İzmir'e 9 kurtarma aracı

Balıkesir AFAD ( Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremin ardından müdahale için İzmir’e hareket etti.

Balıkesir AFAD ( Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremin ardından müdahale için İzmir'e hareket etti. AFAD Müdürü Bayram Şahin 9 araç ve 42 arama kurtarma personelinden oluşan öncü ekip İzmir'e harekete etti. Balıkesir AFAD Müdürlüğüne ait çok maksatlı ve tam teçhizatlı 9 adet araç ile 42 personel depreme müdahale için yola çıktı.

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